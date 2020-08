Deventerse naar Raad van State voor behoud van park: ‘Niet bang om bekend te staan als de vrouw die al die woningen tegenhoudt’

GroenLinks wil strengere regels voor kappen van bomen in Deventer

7:24 Het kappen van bomen in privétuinen in Deventer mag wat GroenLinks betreft best wat strenger worden. Volgens fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen wordt er nu nog veel te makkelijk ja gezegd tegen een kap-aanvraag. ,,We moeten beter benadrukken hoe belangrijk bomen zijn.”