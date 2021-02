Deventerse verscheen 13 keer niet bij verplichte afspraak met reclassering: ‘Het klikte niet’

Gaat corona aan bouwplaat­sen voorbij? ‘Besmettin­gen worden in doofpot gestopt’

2 februari Bouwvakkers in Oost-Nederland gaan in de lockdown ondanks alle beperkingen volop door met hun werkzaamheden. Dat heeft gezorgd voor meerdere corona-uitbraken op bouwplaatsen, maar de meeste bouwbedrijven houden het liever stil. ,,De schade is niet te overzien als de bouw stil komt te liggen.”