Deventerse Yvonne (60) - ‘de vrouw met het masker’ - koos voor de dood: ‘Ze was sterk en vol humor’

Garagebox in hartje centrum? Goud waard! ‘Als er één vrijkomt, trekken mensen de buidel’

8:00 In het centrum van Amsterdam staat een garagebox te koop voor 690.000 euro, zelfs duurder dan de gemiddelde woningprijs in Nederland. Reden om eens een rondje te maken langs de makelaars in Deventer, Zwolle en Apeldoorn. Want wat leg je hier deze regio neer voor een eigen parkeerplek?