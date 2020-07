Deventrade presenteert vol trots eredivisiebal met elftal hiphoppers: ‘Hij heeft echt een eigen identiteit’

Of het de mooiste bal is die Deventrade ooit voor de eredivisie heeft ontworpen? Op die vraag moet Nina Smid, woordvoerder van het Deventer sportbedrijf, het antwoord schuldig blijven. ,,Het is natuurlijk heel persoonlijk”, zegt ze. Maar dat Deventrade erin slaagde een bijzondere Derbystar-bal te produceren, daar is ze wél van overtuigd. ,,De bal heeft opnieuw een heel eigen identiteit gekregen. Dat was vorig jaar ook het geval.”



Toen stortten de ontwerpers zich nog op een heuse Rembrandt-editie. Dit jaar werd dus de stap van de klassieke kunsten naar een nieuwe generatie artiesten gemaakt. Samen met muzieklabels Top Notch en Noah’s Ark begon Deventrade bijna een jaar geleden met de klus. ,,Eerst is er altijd een creatieve sessie. Onze ontwerpers van Derbystar gaan dan in overleg met de betrokken partijen om te bepalen wat we willen en wat we kunnen.”