Deze bekende Deventenaren schudden jongeren wakker in videocampagne: ‘Voor wie doe jij het?’

Want voor wie doe jij het eigenlijk? Neem je de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ter harte voor bijvoorbeeld je oma? Of voor je ouders? Of blijf je zoveel mogelijk binnen voor de mensen in de zorg? De gemeente Deventer wil de jongeren met de sociale media campagne persoonlijk raken. Volgens Lisette Okx, projectleider vanuit de gemeente, is dat nog steeds nodig.

Beeldbepalende locaties en gezichten

In samenwerking met Rocketboys en Raster Jongerenwerk is de campagne in anderhalve week tijd op poten gezet. ,,We willen nog meer bewustwording creëren. We merken dat jongeren op verschillende plekken nog steeds bij elkaar komen. Dat is de aanleiding voor deze campagne.’’

Een lege Brink, een stille Adelaarshorst, geen bezoekers in het Burgerweeshuis en geen hangende jongeren rond de grote middelbare scholen. Voor de video zijn verschillende locaties in Deventer in beeld gebracht om de stilte op straat uit te beelden. Volgens Rob Dekay is het nu even niet zo belangrijk dat ‘het saai is’. En Akyol vertelt dat de stad na de coronacrisis ‘weer als nooit te voren gaat bloeien’.

Kettingreactie

Naast de bekende Deventenaren zijn er ook ‘onbekende’ jongeren te zien in de video. Met de vraag ‘voor wie doe jij het?’ laten deze jongeren foto’s van dierbaren zien voor wie zij de maatregelen nemen. Okx hoopt dat de campagne aanslaat onder jongeren, waardoor een kettingreactie in gang gezet wordt. ,,Roep je vrienden bijvoorbeeld op om een foto van een dierbare te delen. Zo ontstaat er ook direct interactie op sociale media.’’