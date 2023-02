Deze bekende winkel in Deventer sluit binnenkort de deuren: 'De leegverkoop duurt nog tot eind dit jaar'

Uitgegroeid tot lifestylewinkel

In zestien jaar tijd is de woonwinkel uitgegroeid tot vast adresje van veel Deventenaren om meubels te shoppen. “We zijn in de loop van de jaren ontwikkeld tot een lifestylewinkel. Mensen komen bij ons graag even de meubels uitproberen, in plaats van het online te bestellen.” Hoewel Corjan zelf nog een aantal werkjaren in het vooruitzicht heeft, is hij niet van plan de winkel op eigen houtje voort te zetten. “Het is definitief klaar en ik ga iets anders zoeken. Wel zal dat iets in de meubels zijn”, zegt hij.