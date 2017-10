Deze Deventenaren zijn geëmigreerd: 'Ik had moeite met de kou en regen'

Vier jaar geleden was ze nog werkzaam als communicatieadviseur bij de gemeente Zutphen. Inmiddels ziet het leven van Saskia Hendriks er heel anders uit. Samen met haar man John Welmers is ze geëmigreerd naar Spanje. In het voorjaar zijn ze te zien in het tv-programma Ik vertrek.

Voor Hendriks en Welmers stond vast dat ze ooit de zon permanent zouden opzoeken. ,,Ik wilde veel meer buiten zijn. Ik had moeite met de kou en regen. En ook met de drukte in Nederland." Toch lag emigratie naar Spanje niet voor de hand. ,,We dachten altijd aan Frankrijk of Zwitserland. Maar toen we met de camper door Spanje reden werden we verliefd op het land."

Bij een bezoek aan de emigratiebeurs in Houten stuitten ze op een kraampje van de redactie van Ik vertrek. Ze raakten in gesprek en hielden daarna contact. ,,Op een gegeven moment belden zij ons en zeiden: 'Wij willen jullie graag volgen'. Dat vonden wij goed."

Oude tennisbaan

Augustus vorig jaar namen de geboren en getogen Deventenaren ontslag en vertrokken ze naar Spanje. Na lang zoeken kochten ze in juli van dit jaar een huis in Murcia. Het terrein omvat een oude tennisbaan die dienst gaat doen als camperplek.

In Ik vertrek hebben deelnemers vaak een gebrek aan inkomsten. Daar is Hendriks niet bang voor. ,,Wij nemen de tijd. Ik heb nog een opdracht bij Centrum Jeugd & Gezin in Zutphen, dus daar heb ik ook inkomsten van." Ze doen hun best om goed te integreren. ,,We hebben Spaanse vrienden en we zitten op Spaanse les. En we hebben leuk contact met de buren."

Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Hun poes kwam mee naar Spanje, maar die hebben ze in april moeten laten inslapen. ,,En de zoektocht naar een huis heeft langer geduurd dan we verwachtten." Omdat ze nog wachten op de vergunning gaan ze eerst proefdraaien. ,,We willen 1 november open voor familie, vrienden en kennissen om te oefenen."