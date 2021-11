Deze Deventer kapper haalt alle coronaspullen wéér uit de kast: ‘Het moet, want ik wil niet weer dicht’

Onderne­mers bang voor minder klanten met herinvoe­ring mondkapjes­plicht: ‘Ze zijn verschrik­ke­lijk’

Met een mondkapje op winkelen en vaker je coronatoegangsbewijs laten zien. Het is een greep uit de maatregelen die het kabinet vanavond bekend heeft gemaakt. Veel ondernemers in de regio bereiden zich voor op het nieuwe pakket aan maatregelen: van QR-codes tot, wederom, het gebruik van mondkapjes in winkels. De reacties lopen uiteen van ‘verschrikkelijk’ tot ‘wat moet, dat moet.’

19:39