Deze Deventer onderneming maakt reuzensprong op de beurs (en dit is waarom)

met Video Bestuurder (46) van zwaar eenzijdig ongeluk bij Klarenbeek had mogelijk gedronken

De politie gaat ervan uit dat de bestuurder van de auto die zondagavond bij Klarenbeek over de kop sloeg en in een sloot belandde gedronken had. De politie heeft daarom ook zijn rijbewijs ingevorderd, zo meldt woordvoerder Marèl van Steenbergen.