Deze familie begint derde zaak in Deventer binnenstad (en er zijn meer ondernemers die doorpakken)

Als zijn racepaar­den op tv zijn, duikt Herman Umbgrove (66) in Tasmanië even een andere kamer in. ‘Als ik kijk, verliezen we altijd’

In deze zomerreeks bezoekt Ronald Kamps geëmigreerde streekgenoten. Vandaag gaat hij ‘op bezoek’ bij Herman Umbgrove (66) in Tasmanië, Australië. Het telefoongesprek gaat over koeien die dag en nacht in de wei staan. Over geld als confetti, over potverdorie en de dominee. En over -heel simpel en heel confronterend - boter in de ijskast.