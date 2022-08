Deze fikse boetes kun je op het water krijgen

indebuurtStel je voor: tijdens een rondje varen bij Deventer wil je een duik in het water nemen. Je ziet een mooi plekje vlakbij een brug. Hup, aanmeren en badderen maar. Think again! In de buurt van een brug zwemmen is namelijk verboden. Zo zijn er meer regels waar je je op het water aan moet houden. Doe je dit niet, dan kun je een flinke boete krijgen.

Zwemverbod

Varen met jetski of waterscooter

Lekker shinen op het water met een jetski of waterscooter. Dat ziet iedereen wel zitten. Pas wel op waar je met deze vaartuigen de blits wilt maken, want ze zijn niet overal op het water toegestaan. Varen met een jetski of waterscooter in verboden gebied kan je een boete opleveren van €250,-.

Varen met een drankje op

Je hebt een topdag op de boot. Heerlijk weer, wind in de haren, muziek op de achtergrond, goed gezelschap… daar moet op geproost worden! Let wel op: de bestuurder mag niet varen onder invloed. Voor de schipper geldt: het alcoholgehalte van je bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. De waterpolitie kan door een ademtest controleren of je alcohol hebt gedronken. Hoe hoog de boete is, is onder andere afhankelijk van hoeveel je hebt gedronken. Dat begint bij 150 euro en kan oplopen tot meer dan 1000 euro. Hier vind je meer informatie.

Aanleggen waar dat niet mag

Snel even de boot aanleggen voor een ijsje? Pas dan op dat dit geen verkoelende lekkernij van €220,- wordt. Dat is namelijk het bedrag van de boete die je kunt krijgen als je aanlegt op een plek waar dit verboden is.

Te snel

Op het water mogen dan geen flitspalen staan, je kunt zeker een boete krijgen voor te hard varen. Twintig kilometer per uur is de reguliere maximumsnelheid op het water, maar op veel plaatsen kan de snelheid afwijken. Wees daar alert op. Het begaan van een snelheidsovertreding op het water kan namelijk flink in de papieren lopen. De prent is afhankelijk van de snelheid, maar de boetebedragen gaan vanaf €100,-.

Dit zijn niet de enige regels waar je je aan moet houden. Bekijk de website van de politie voor een overzicht van alle vaarregels.