Deze Holtenaren gooien hun leven om en ‘verlossen’ vader Stam van fietsbedrijf

Deventer binnenstad komt met eigen cadeaucard: ‘Leuk om te geven en onderne­mers te steunen in coronatijd’

20 november Het is een initiatief dat al langer in de pijplijn zat en door corona versneld, ruim voor de feestdagen, van start gaat. De Deventer binnenstad cadeaucard, waar álle ondernemers in het centrum aan mee kunnen doen. ,,De coronacrisis is beroerd, maar zorgt wel dat dit soort initiatieven van de grond komt.”