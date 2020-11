Deze Holtense 80-plussers zijn uitgezongen in hun kerkkoor: ‘Nu zing ik de psalmen maar mee bij de radio’

Had je een gestreepte trouwbroek en zwarte jas en kon je een beetje zingen? Dan was je meer dan welkom bij het Hervormde Kerkkoor in Holten, weet Aaltink (81) nog. Ruim 55 jaar is de Holtenaar lid en 33 jaar lang voorzitter van het koor dat later de naam Holtens Kerkkoor kreeg. ,,In 1965 vroegen ze me of ik wilde komen zingen. Die gestreepte broek had ik al, want ik was in 1964 getrouwd.’’