Deze huisartsen in Twello en Luttenberg hebben meer tijd voor hun patiënt, maar kan dat zo blijven?

Toen Pim Doppen van Huisartsenpraktijk Ankone en Doppen in Twello 7 jaar geleden als huisarts begon, had hij op een drukke dag dertig patiëntcontacten. Zijn baan werd de afgelopen jaren niet alleen drukker, maar ook ingewikkelder. ,,De mensen die toen in een verpleeghuis zaten, wonen nu nog thuis. Dankzij het project Meer tijd voor de patiënt hebben we een extra waarnemer in de praktijk, waardoor ik zelf nog twintig, misschien vijfentwintig, patiënten voorbij zie komen op een dag. Dat maakt dat ik per patiënt meer tijd heb,’’ vertelt hij.