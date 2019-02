Deze iconische blusboot kopen? Morgen kun je hem in Deventer bekijken

Deventer college biedt excuses aan voor ‘rommelig proces’ rond kandida­tuur WK Tijdrijden

8:01 Na een welgemeend excuses van waarnemend burgemeester Ron König is de dreigende tegenaangifte vanuit de Deventer gemeenteraad voor het lekken van geheime informatie van tafel. ,,Het is tijd dat we het weer over de inhoud gaan hebben", aldus Bert Kleine Schaars (Deventer Belang).