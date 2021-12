Deze melkveehouder uit Wilp verkoopt kerstbomen aan heel Nederland: ‘Dit is de mooiste tijd van het jaar’

Een dag op corona-afdeling B2 in het Deventer Ziekenhuis: ‘Geen idee waar dit naartoe gaat’

Jelmer van Leeningen is longverpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis. Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt hij ingezet op corona-afdeling B2. De Stentor mocht een dag over zijn schouder meekijken. ,,Wat je vaak hoort bij niet-gevaccineerde patiënten, is dat ze spijt hebben. ‘Had ik hem nou toch maar genomen’, zeggen ze dan.’’

4 december