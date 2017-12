Deze negen personen kwamen dit jaar door een misdrijf om het leven

Samet Merzifonluoglu

Samet Merzifonluoglu en zijn kameraad Ilyas M. uit Apeldoorn bezoeken midden in de nacht van 10 op 11 maart de carpoolplaats aan de A50. Ze denken drugs te gaan verkopen aan klanten, maar het blijkt een valstrik. Een zogenoemde ripdeal. Vier nepklanten houden de verkopers onder schot en eisen de drugs op. Maar in plaats van mee te werken, loopt de ‘overval’ uit de hand. Waardoor precies? Dat is nog onduidelijk. Ilyas M. vlucht al schietend weg, naar eigen zeggen omdat er ook op hem geschoten wordt. M. wordt in zijn hand geraakt en overleeft. Samet krijgt echter een kogel in zijn borst en overlijdt. Maar van wie komt de kogel?

De politie arresteert vier verdachten: Zwollenaar Naigel F. (39), Clinton K. (26) uit Leeuwarden, Wilco K. (36) uit Heerde en Kenneth K. (22) uit Leeuwarden. Ook Ilyas M wordt gearresteerd. Justitie sluit zelfs niet uit dat het één van zijn kogels was, die Samet uiteindelijk doodde. De rechtszaak loopt nog. Samet’s kameraad Ilyas M. zit niet meer in voorlopige hechtenis in deze zaak.

Lauwie van Lies

De in Deventer alom bekende Lauwie van Lies wordt in zijn woonwagen doodgeschoten in de nacht van 1 op 2 april. Hij is geraakt in zijn hoofd en tweemaal in zijn borst. Zijn vrouw Grietje B. wordt als verdachte opgepakt. Er volgt een reconstructie op het woonwagenkamp. B. is al meerdere keren voor de rechter verschenen, maar de zaak is nog niet inhoudelijk behandeld.

De verklaringen van haar advocaat, geven nog niet heel veel duidelijkheid. B. zou zelf de begrafenis van Lauwie hebben geregeld. ,,Een moordenaar doet dat niet”, stelde Grietje B.'s raadsman.

Esther Paul

Aan de oever van het Veluwemeer bij Biddinghuizen, zien fietsers die over de dijk rijden op 30 april een lichaam in het water. De politie stelt meteen een diepgravend onderzoek in. Al snel is duidelijk dat de vrouw vermoord is. Het duurt echter enkele dagen voordat de rechercheurs weten om wie het gaat. Het blijkt moeder Esther Paul uit Almere te zijn. Een vrouw die al eens veroordeeld is voor hennepteelt en bovendien een relatie had met een crimineel.

Vlak voor haar dood blijkt ze te zijn gevlucht naar een vakantiepark in Biddinghuizen. Ze is de avond voordat ze dood werd gevonden, op pad gegaan met een koffer en een paar tassen. Er is nog geen aanhouding verricht, maar er lijkt wel schot in de zaak te zitten. Begin december wordt er daarom een reconstructie gedaan aan de dijk in Biddinghuizen. Wat de recherche daar precies hoopt te ontdekken, wordt geheim gehouden. Het enige wat de politie mededeelt is dat het ‘onderzoek gaande is en er tot die tijd geen informatie medegedeeld kan worden’.

Sam Pieters

Jan Pieters is een bekende verschijning in Twello. Al kent iedereen hem daar als ‘Sam Pieters’, zijn artiestennaam. De Twellonaar geeft een vriend onderdak, ondanks dat de woningstichting hem gewaarschuwd heeft voor de agressieve kanten van zijn logé Raymond L. In mei gaat het mis. Pieters wordt volgens justitie door L. ernstig toegetakeld met een bierfles.

De exacte toedracht van de ruzie is nog onbekend. Sam belandt in coma en hoewel het soms iets beter met hem lijkt te gaan, overlijdt hij zes weken na de mishandeling. Bijna heel Twello neemt afscheid van hem. L. is kort na de mishandeling al aangehouden. De rechter bepaalt onlangs dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. Wanneer de strafzaak tegen hem verder gaat, is nog niet duidelijk.

Andres Rodriquez

Na een avond stappen in de nacht van 8 juli, een avond vol ruzies, vertrekt Andres samen met zijn stapvriend en logé naar de Lidl in Warnsveld. Is het een afspraak? Wordt hij er in geluisd? Hoe het ook zij, als Andres bij de super arriveert stopt een auto met meerdere inzittenden. Leon K. uit Zutphen stapt uit en hoekt Andres meteen neer. Die valt bewusteloos op de straatstenen.

Volgens een ooggetuige en justitie slaat K., iemand die al vaker voor geweldszaken veroordeeld is, meerdere keren door. Ook worden de nieuwe schoenen van Andres nog gestolen. Het slachtoffer belandt in coma en overlijdt op 6 augustus aan zijn verwondingen. De zaak tegen K. loopt nog. Justitie heeft nog niet besloten of de andere inzittenden van de auto ook worden vervolgd.

Dodelijke steekpartij in Marknesse

In een huis in Marknesse waar arbeidsmigranten wonen, vindt een drama plaats. Jurgita G. uit Litouwen steekt na een ruzie met een mes haar minnaar. Hij wordt in zijn borst geraakt en overleeft de steekpartij niet. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli. De politie pakt alle bewoners van het huis op, maar alleen G. blijft vastzitten. Zij was die avond alleen met het slachtoffer in een kamer.

Tijdens een eerste zitting bij de rechter verklaart ze dat het ging om een ongeluk. Ze zou nooit de bedoeling hebben gehad om haar geliefde te doden. Volgens de advocaat van de verdachte werd G. eerst door de man aan haar haren door de kamer gesleept, waarna zij het mes pakte. Noodweer, oordeelt de raadsman. Justitie zegt echter dat er sprake is van moord of doodslag. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Dan volgt pas de eis.

Dodelijke steekpartij in Deventer

Camerabeelden leggen vast hoe een man van Turkse komaf uit Deventer op 5 oktober klem wordt gereden bij het appartementencomplex waar hij woont. Vervolgens wordt het slachtoffer neergestoken. Ambulancepersoneel probeert hem te reanimeren, maar dat lukt niet meer. De man overlijdt. ’s Avonds melden zich twee verdachten uit Wilp en Deventer zelf op het politiebureau.

Wat de reden is van de dodelijke steekpartij, staat nog niet vast. Er gaan geruchten dat het om eerwraak gaat, maar die zijn onbevestigd. Het slachtoffer is volgens de site Boevennieuws Hasan Sarikus. De verdachten moeten nog voor de rechter verschijnen.

Anne Faber

Het meest besproken misdrijf van afgelopen jaar. Twintiger Anne Faber vertrekt op 29 september ondanks slecht weer voor een lange fietstocht. Helemaal natgeregend stuurt ze nog een selfie naar haar vriend. Ze keert echter niet meer terug naar huis. In de dagen die volgen, worden de zorgen over haar lot steeds groter. Honderden bezorgde burgers helpen mee de bossen uit te kammen. De politie vindt haar fiets, rugzak en jas terug. Op die jas wordt dna gevonden van Michael P. uit Zeewolde. Hij is eerder veroordeeld voor brute verkrachtingen in Nijkerk. Hij verblijft in de forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.

Na enkele verhoren geeft hij bij de recherche aan waar hij het lichaam van Faber verstopt heeft. Dat blijkt in een lastig begaanbaar gebied in Zeewolde te zijn. Een gebied dat hij op zijn duimpje kent. Hij heeft het lichaam daarheen gebracht met de auto van zijn moeder. De zaak leidt tot een stortvloed aan reacties. Vooral de vraag hoe P. vrij rond kon lopen, terwijl hij een lange veroordeling achter zijn naam heeft staan, roept woede op. P. moet nog voor de rechter verschijnen.

Mysterieus misdrijf in Apeldoorn

Als de bewoner van een huis in Apeldoorn op 27 november levenloos wordt gevonden de schuur bij zijn woning, gaan bij de politie alle alarmbellen af. Meerdere bewoners zeggen ’s nachts geschreeuw te hebben gehoord. De recherche doet uitgebreid onderzoek. Een complete dag is het schuurtje en de tuin van de woning afgegrendeld voor de zoektocht naar sporen.

Een zegsman van justitie zegt uit te gaan van een misdrijf. Een dag later wordt die bewering ingetrokken: nu zegt de politie geen sporen van een misdrijf te hebben gevonden. Wel wordt toxicologisch onderzoek op het lichaam van het slachtoffer gedaan, door Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De uitkomsten zijn nog niet bekend.