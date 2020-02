Deze oplossing bedacht Rotterdam voor spekgladde loopbrug, maar Deventer is niet enthousiast

De loopbrug naar de veerpont in de IJssel, aan de kant van de Worp, hóéft niet spekglad te zijn. Ton Klink zag in Rotterdam een oplossing voor hetzelfde probleem en legde dit voor aan de gemeente Deventer. Hij kreeg nog geen reactie.

De loopbrug is vooral bij nat weer spekglad. Eind vorig jaar ging José Boom daarop onderuit en hield daar forse verwondingen aan over. Ze kreeg bijval van andere gebruikers, die haar verhaal beamen. De gemeente Deventer laat vooralsnog de loopbrug niet aanpassen, maar plaatst binnenkort wel een bordje met de afbeelding van een steile helling, zonder vermelding van een percentage.

Eenvoudig en goedkoop

Een aanpassing aan de brug blijft uit, omdat die volgens de gemeente niet voorhanden is. Onzin, zegt Ton Klink. De Deventenaar, die pendelt tussen Spanje en Deventer, klopte als gepensioneerd werktuigkundig ingenieur bij de gemeente aan met een eenvoudige oplossing. ,,In december, nog voor de kerst, heb ik een voorstel gedaan voor het verhelpen van deze gevaarlijke situatie.’’ Zijn idee: balkjes op de brug die voorkomen dat mensen uitglijden, net als bij de aanlegsteiger van de watertaxi op de Kop van Zuid in Rotterdam. Daar werden zo’n twee jaar geleden ijzeren balkjes op de loopbrug gemonteerd omdat mensen ook daar onderuit gingen. Volgens een medewerker van het het watertaxibedrijf Rotterdam vond daarna vrijwel geen ongeluk meer plaats.

,,Ik zag daar op welke wijze het probleem daar was aangepakt. Ik heb toen het initiatief genomen om de gemeente Deventer te informeren. Dat lost misschien wel meer dan 95 tot 99 procent van de gevaarlijke voorvallen efficiënt op. Eenvoudig, snel te realiseren, geen grote studies en goedkoop. Waarom dan nog lang aarzelen? Wat in Rotterdam werkt moet ook in Deventer werken denk ik.’’

Volledig scherm De oplossing voor een gladde loopbrug in Rotterdam: balkjes om het uitglijden te voorkomen. © Ton Klink

Kijk op eenvoudige voorvallen

Klink ging in Deventer zelf nog niet onderuit op de brug, maar ervaart het gevaar wel. ,,Ik ben niet uitgegleden en heb mij ook niet geblesseerd, maar ik heb wel ervaren dat de situatie gevaarlijk is. In het bijzonder als de waterstand in de IJssel laag is en de loopbrug vochtig is. In de winter is dit bijna dagelijks, ‘s ochtends en ‘s avonds.’’ Zelf heeft hij geen ervaring met bruggenbouw. ,,Maar door mijn achtergrond en industriële ervaring wel een kijk op dit soort eenvoudige voorvallen. ‘’

Hij hoorde tot nu toe niets vanuit de gemeente en vraagt zich af waarom. ,,Geen belangstelling om problemen van de burgers op te lossen? Het kan ook zijn dat ik ongelijk heb in hun ogen; laat dan even weten dat ze mijn mening niet delen en de zaak is afgerond.’’