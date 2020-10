Deze ouders kiezen voor vakantiegevoel op de Holterberg: ‘Je moet toch wat’

Schaamte­loos! Dieven richten ravage aan in huis, terwijl vrouw (87) in ziekenhuis ligt

11 oktober Is je 87-jarige moeder niet thuis omdat ze revalideert van een hersenbloeding, slaan dieven schaamteloos toe in haar woning. Zoon Marcel Janssen baalt van de laffe woninginbraak in Holten, afgelopen weekend, waarbij een ravage is aangericht. Er is aangifte gedaan, maar Janssen vraagt ook zelf aandacht voor de zaak op zijn Facebook-pagina. ,,Dit is onverteerbaar, tegelijk doen alle lieve en behulpzame acties van mensen heel goed.”