Deze piet blijkt het 'compromis' bij de Deventer intocht: ‘Hier is niemand blij mee’

De pakjesboot en een aantal andere boten met pieten arriveerde vanochtend bij het Verlaagde Wellepad. Aan boord waren alleen maar pieten met bruine gezichten. Het kinderfeest ging verder in de binnenstad en de Lebuïnuskerk.

Onlangs ontstond in Deventer onrust nadat burgemeester Ron König bij de organisatie van de sinterklaasintocht de eis had neergelegd dat dit jaar eenderde en volgend jaar tweederde van de pieten een roetveegpiet moest zijn. Als ze dat niet zouden doen, zou de subsidie van 12.500 euro mogelijk ingetrokken worden.

Later trok de burgemeester de eis in en kwam met de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie (SADSC) tot een oplossing. Dat zijn niet de bekende roetveegpieten die te zien waren tijdens de landelijke sinterklaasintocht in Apeldoorn, maar dus bruine pieten.