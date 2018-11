Deze pisvlek van kat uit Deventer is wereldberoemd

Baggerwerk in de Berkel begonnen

11:08 In de Berkel bij Lochem is maandagochtend begonnen met baggerwerkzaamheden om een stuk van 1400 meter weer vrij te krijgen van slib dat op de bodem is terecht gekomen na een breuk in de persleiding van het waterschap Rijn en IJssel. Dat slib bestaat uit afvalwater van de zuivelfabrieken van FrieslandCampina in Lochem en Borculo.