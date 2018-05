Deze plant gaat Deventer tonnen per jaar kosten

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop gaat de gemeente Deventer mogelijk tonnen per jaar kosten. Dat komt omdat in veel gevallen de grond waar de plant groeit volledig moet worden afgegraven om verdere verspreiding van het schadelijke onkruid te voorkomen. Daar waar de plant niet meteen wordt afgegraven, wil de gemeente deze eerst maaien.

De Japanse duizendknoop is een op het oog onschuldige plant met frisgroen blad en kleine witte bloemen die op meer dan honderd plekken in Deventer voorkomt, zowel in het buitengebied als in woonwijken. In totaal gaat het om zo'n 25.000 vierkante meter. Het zijn met name de wortels die voor overlast zorgen. Die groeien zo snel en zijn zo sterk, dat ze dwars door dijken, rioleringen, wegen en fundering heen gaan en zo veel schade kunnen aanrichten.

Marcel Wenker van de gemeente Deventer met de Japanse duizendknoop.

Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman heeft de gemeente inmiddels een 'goed beeld' van alle groeilocaties. „Op dit moment vormt de plant nog nergens een acute bedreiging voor bijvoorbeeld gebouwen, wegen of brughoofden. Als we niets doen, dan kan dat in de toekomst anders zijn. Het is de bedoeling om de meest risicovolle groeilocaties als eerste aan te pakken."

Quote Afgraven is in principe de beste bestrij­dings­me­tho­de Maarten-Jan Stuurman Het bestrijdingsplan is nog niet definitief. Eerst zal het college van burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen, daarna zal de gemeenteraad zich erover moeten buigen. Want: het gaat een lieve duit kosten. Enkele tonnen per jaar. „Afgraven is in principe de beste bestrijdingsmethode, omdat zelfs de meest kleine stukjes makkelijk weer kunnen uitgroeien tot een grote plant. Bij het maaien worden de plantenresten meteen weggezogen, zodat niets overblijft", zegt Stuurman.

In Schalkhaar, in het gebied Douweler Leide, is vorig jaar voor het eerst in Deventer grond afgegraven om de Japanse duizendknoop te verwijderen. Daar hadden particulieren de grond van de gemeente gekocht en bleek later dat het onkruid er welig tiert. „Er is zo'n duizend vierkante meter grond hier afgegraven tot op grondwaterniveau, waarna schone grond is teruggestort. Dit heeft zo'n 50.000 euro gekost", zegt Stuurman.

De Japanse duizendknoop is ooit als sierplant naar Nederland gekomen. Nu woekert hij overal in het land in bermen, bossen en langs de waterkant. In Engeland heeft de exoot al zo veel schade aangericht, dat grond vervuild met Japanse duizendknoop niet meer vervoerd mag worden zonder speciale vergunning.

De Japanse duizendknoop groeit dichtbij huizen langs het achterpad, tussen het RJ Schimmelpenninckhof en de Hunneperkade in Deventer.

Volgens Marcel Wenker, beleidsadviseur duurzaamheid groen bij de gemeente Deventer, zie je de plant overal als je eenmaal weet waarop je moet letten. Vooral met dit warme weer groeit hij ontzettend hard. Tientallen centimeters per maand. Hij verdringt alles, echt alles", zegt hij als wijst naar een struik langs de waterkant, tussen de Hunneperkade en het R.J. Schimmelpenninckhof.

