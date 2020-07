Deze sportschool in Deventer mocht vannacht eindelijk weer open: 'Ik ben er gewoon emotioneel van’

Ms-patiënte Cynthia was klaar voor de wijde wereld, maar corona hield haar langer thuis: ‘Dat was wel even slikken’

30 juni Problemen met lopen, voelen en het zicht. Dat was het vooruitzicht voor Cynthia Holtkuile uit Gorssel. Ze lijdt aan de chronische zenuwziekte multiple sclerose, maar heeft weer hoop dankzij een stamceltherapie in Mexico. De 36-jarige Gorsselse keerde in februari uit Mexico terug met een sterk verzwakt immuunsysteem en moest in thuisquarantaine. Cynthia bouwde onverwacht snel haar weerstand weer op. Toen ze weer naar buiten mocht, was corona gearriveerd en ging de quarantaine dóór.