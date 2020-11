Deze stille elektrische bussen mét wifi en usb rijden binnenkort in de regio Deventer rond

Nieuwe schuur­brand Wilp beangstigt Black Lives Mat­ter-organisa­tor: ‘In weekenden slaap ik ergens anders’

8 november Een schuur aan de Nieuweweg in Wilp raakte afgelopen nacht zwaar beschadigd bij een brand. Volgens de politie is van brandstichting geen sprake. De schuur is van de buurman van Nana Scholten, wier eigen schuur op zaterdag 13 juni in vlammen opging. ,,Dit beangstigt me’’, zegt Scholten.