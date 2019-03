Deze vergeten parel in Schalkhaar is te koop

Man daagt politie voor rechter na oplopen hersenlet­sel in politiecel in Deventer

16:23 Een man uit Oude-Wetering (Zuid-Holland) heeft samen met zijn echtgenote een kort geding aangespannen tegen de Nationale Politie. De man werd in de nacht van 4 op 5 mei 2010 in verwarde toestand opgesloten in een politiecel in Deventer. In de cel liep hij hersenletsel op. De man is blijvend gehandicapt.