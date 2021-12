Deze wagenbouwers uit Salland gokken het erop en hopen vurig op de Carnavalsoptocht

In de grote schuur buiten Wijhe wordt er flink op los gelast, gaas om frames gespannen en figuren gezaagd uit piepschuim. Wagenbouwer Hofhuis last een groot oor in elkaar. Samen met nog zeven anderen staat hij elke maandagavond te bouwen aan de wagen van carnavalsvereniging ’t Giet Vedan Heino.

,,En op woensdagavond ook. Dan bouwen we met vier man. Wie er maar zin heeft’’, vertelt de voorzitter. ,,Voordat we begonnen, hebben we wel eerst aan de Sökkestoppers in Heino gevraagd of de optocht volgend jaar doorgaat.’’

Ouderwets gezellig

Die komt er volgens de carnavalsvierders in Heino. Wanneer uit een enquête onder de 45 leden van ’t Giet Vedan Heino blijkt dat er genoeg animo is om een wagen te bouwen, is het hek van de dam. ,,Veel van ons wilden deels op de oude voet verder. Dat betekent wel meewerken, maar minder aanwezig zijn’’, vertelt Holfhuis. ,,Niet vanwege de corona. We worden gewoon een dagje ouder.’’

Hij moet lachen. ,,We hebben tegen elkaar gezegd: ‘we beginnen gewoon en zien wel waar het schip strandt’. En het is zoals altijd ouderwets gezellig.’’ Zo gezellig dat ook de ouders van de groep hun handen weer graag uit de mouwen steken. ,,Onze ‘gaasvaders en plakmoeders’. Die hebben zelfs een eigen groepsapp ’t Giet Vedan Dagbesteding’’, vertelt Hofhuis. ,,Elk jaar helpen ze mee. Een maand voordat de optocht begint, zijn alle moeders van ons aan het plakken. Die hulp kunnen we goed gebruiken.’’

Volledig scherm 'Gaasvader' Jan Morrenhof is blij dat hij kan helpen.

Net als materiaal. Dit jaar lopen de kosten hoger op dan voorgaande jaren. Met name de metaalprijs is gestegen. Het metaal is juist een belangrijk element van een carnavalswagen. Hofhuis:,,De basis zelfs. Je kunt niet zonder. We wisten dat de prijzen met wel 50 procent waren gestegen. Samen met de dames van de loopgroep, die ook de pakken en schmink regelen, hebben we overlegd waar we kunnen bezuinigen. Dat komt goed.’’

Onzekerheid blijft

Maar stel dat het feest niet doorgaat, wat dan? ,,Tsja, dan bouwen we 1 wagen en hopen dat we die kunnen gebruiken voor het zomercarnaval’’, zegt Hofhuis. ,,Al onze hoop is dan weer gericht op volgend jaar. Dus zo heel erg is dat niet, maar we houden moed!’’

Heeten fanatiek, Holten twijfelt

Ook in Heeten wordt flink gebouwd aan de wagens. Zoals bij Carnavalsvereniging de Mafklappers. Volgens Falko Kruiswijk zijn ze over de helft. ,,We gokken het er gewoon op dat er een optocht doorgaat. In augustus leek alles vrij stabiel, omdat we ook weer naar tentfeesten konden. En anders blijft die staan tot de eerst volgende mogelijkheid. Het bouwen is zeker niet voor niets geweest. Voor ons is het echt een hobby.’’

In Holten houden de damesgroepen De Elfjes en De Poessies en de Tijgers het nog voor gezien. Naast dat het moeilijk is om ruimte te vinden voor het bouwen van een wagen, telt ook de onzekerheid mee of carnaval 2022 überhaupt doorgaat. Mocht dat wel zo zijn, overwegen de De Poessies en de Tijgers om misschien als loopgroep mee te doen, laat Jorieke Meijerink weten.

Verplaatsen optocht in Lemelerveld

De wagenbouwers in Lemelerveld werken al 2 jaar aan hun paradepaardje. ,,We zijn in 2020 aan de slag gegaan met de gedachte dat het wel goed zou komen’’, vertelt Len Sibelt van carnavalsvereniging Brasil. ,,Maar dat liep anders. We zijn toen wel met 4 man door blijven bouwen en hebben groter uitgepakt dan normaal. Voor ons is het wekelijks bouwen belangrijk vanwege het sociale gebeuren. Het is gewoon gezellig. Mocht de carnaval niet doorgaan? Dan hopen we dat de optocht verplaatst wordt naar een ander weekend. Hierover zijn we met andere verenigingen in Salland al in gesprek.’’

Volledig scherm Carnavalsoptocht in Holten © Bert Kamp