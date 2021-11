Deze winkel in Holten ligt al vol vuurwerk, maar mag het wel verkocht worden?

video Dit huis in Diepenveen werd in half jaar tijd 300.000 euro meer waard: ‘Is dit wenselijk?’

Een half jaar en een verbouwing verder en dan drie ton meer vragen voor een huis. Het gebeurt in de gemeente Deventer, in het dorp Diepenveen. Aan de Dorpsstraat staat sinds twee weken een pand te koop dat in maart van dit jaar een vraagprijs had van 375.000 euro en voor 380.000 euro is verkocht. Nu is de vraagprijs 695.000 euro. Deskundigen maken zich grote zorgen om de woningmarkt, die nog nooit zo krap was.

14 november