Deze zeldzame vondst (en een blikje bier) op zolder maakt archivarissen GA Eagles dolgelukkig

Eis van dik jaar cel tegen Apeldoorn­se drugsdea­ler die ‘misbruik maakt van verslaving medever­dach­ten’

Omdat zij betrokken zouden zijn bij het verwerken en dealen van harddrugs heeft het Openbaar Ministerie cel- en werkstraffen geëist tegen vier verdachten, afkomstig uit Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Het kwartet kwam in januari van dit jaar in beeld na een telefoontap in een ander groot drugsonderzoek.

2 november