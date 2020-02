Deze zeven brandweervrijwilligers uit Voorst zijn een koninklijk lintje rijker

De heren Dolman, Vos, Bartelds, Kok, Grieving, Van der Zeeuw en Sarink werden overladen met waardering van burgemeester Jos Penninx. De uitreikingen vonden plaats bij Hofstede de Middelburg tijdens de jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer Voorst.

Dit zijn de gedecoreerden

Patrick Dolman (41) is sinds 1998 ruim 20 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Voorst. In het dagelijks leven is hij werkzaam als Field Service Engineer bij Marotechniek in Zutphen.

Mark Vos (45) is eveneens sinds 1998 ruim 20 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Voorst. In het dagelijks leven is hij zelfstandig ondernemer van garagebedrijf Vos in Voorst

Anton Bartelds (47) is ruim 25 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Voorst. In het dagelijks leven werkt hij bij Bredenoord in Apeldoorn.

Marcel Kok (48) is ook ruim 25 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Voorst. Kok werkt bij BBA Pompen & Buizen in Apeldoorn.

Gerard Grieving (45) is bijna 30 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Voorst en is leidinggevende bij Greenmarking in Voorst.

Rudi van der Zeeuw (55) is postcommandant en ruim 30 jaar vrijwillig brandweerman in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, korps Voorst. Van der Zeeuw werkt bij Smurfit Kappa Zedek in Deventer.