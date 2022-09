DHL-bezorger komt op ongelukkige plek naast spoor in Diepenveen terecht

Op Google Earth is amper te zien dat er een voetgangerspaadje naast het spoor in Diepenveen loopt. Iedere avond wandelt Meijer met zijn hond tussen Diepenveen en Rande langs het spoor. ,,Je kunt via een een hekje het spoor oversteken zodat je over het spoor kunt wandelen. Het is een doorgaande weg waar je niet parallel aan kunt lopen. We hebben geen idee hoe de man daar gekomen is en hoe hij heeft kunnen keren met zijn bus. Heel knap”, besluit Meijer.