Diaken Gauthier de Bekker van Raalte en Deventer wordt nu echt priester

De Bekker kreeg in november vorig jaar al de diakenwijding. Dat er nieuwe diakens bijkomen is minder bijzonder dan dat er een priester bij komt. Bisschoppelijk vicaris Monseigneur Ronald Cornelissen van Raalte en Deventer vertelt: ,,Je hebt drie stappen: diaken, priester, bisschop. Diakens hebben we het meest. In onze parochie bijvoorbeeld Marc Brinkhuis. Hij is gehuwd, blijft permanent diaken en is verbonden aan deze parochie. Dan kun je ook je diakenwijding hier krijgen, in bijvoorbeeld Schalkhaar. Onze parochies horen bij het bisdom Utrecht en Gauthier de Bekker wordt gewijd voor het gehele bisdom. Gauthier mag straks ook bijvoorbeeld in andere parochies zoals Groenlo of Enschede aan de slag.’’

De Bekker is straks de enige priester die gewijd wordt binnen het bisdom. Afkomstig uit Oss koos hij toch voor het bisdom Utrecht, omdat het tekort aan priesters in deze regio groter is. Waarom hij voor Salland koost? ,,Omdat Salland natuurlijk mooi is", lacht Cornelissen. ,,Dat is gekheid hoor: ik ben bisschoppelijk vicaris en heb daarmee meerdere taken ook binnen het bisdom. Dus hulp in onze parochies was zeer hartelijk welkom. Wat niet wegneemt dat Gauthier misschien later wel eens elders beroepen wordt.’’

Een priester is een stap hoger in de rooms-katholieke rangorde en heeft daardoor meer bevoegdheden dan een diaken. ,,Een diaken is lid van het parochiaal team, mag dopen en een huwelijk sluiten bijvoorbeeld. Een priester gaat voor in de eucharistieviering, mag onder meer de ziekenzalving en het vormsel doen. Er wordt elk jaar maar een handvol priesters gewijd. Vandaar dat we ook zo trots zijn.”