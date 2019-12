Dichte mist in Oost-Nederland: code geel en sluiting spitsstroken A1

Video Kijkdag bij failliete drukkerij Roto Smeets: ‘Hoe hebben ze dit kapot kunnen laten gaan?’

4 december Eigenlijk was de kijkdag voor de veiling van de failliete drukkerij Roto Smeets alleen voor mogelijke kopers.Stiekem was het voor een aantal belangstellenden toch vooral een flinke trip down memory lane. ,,Dit was de superdrukkerij van Nederland. Dat ze dit kapot hebben laten gaan.’’