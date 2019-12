Dickens de eerste dag: blije gezichten alleen Scrooge moppert over ‘Al die Duitsers’ in z’n straat

Scrooge beweegt zich door de Walstraat. ,,Walgelijk al die mensen", moppert de vrek. ,,En dan al die Duitsers, die Duitsers. In het Engels kan ik me wel verstaanbaar maken. Het is hier veel te druk. Wat ik doe als het teveel wordt? Aanduwen. En m'n stok gebruiken", baant hij zich een weg tussen de mensen door die net binnenkomen. De bekendste Dickensfiguur komt er mee weg. Dit is nu net waar al die duizenden, tienduizenden, voor komen.

Volledig scherm Schapen, ezels, mannen op fietsen, een queen: er komt je van alles tegemoet als je als bezoeker Dickens in Deventer bezoekt. © Rens Hulman

In de rij staan Belgische dames. Ze hebben van Dickens gehoord en een busreis geboekt. ,,Drie uur met de bus. En nu al meer dan een uur hier in de rij", zijn ze verbaasd. Ze hebben geen idee dat ze nog in de rij stonden. Want er komen steeds figuren langs. Ze zijn gerustgesteld als ze horen dat het straks pas echt begint.

In de Walstraat stokt het eerst. En bij Queen Victoria blijven de mensen voor de ramen staan terwijl de koningin minzaam zwaait. Heel af en toe komt ze achter haar raam vandaan. Om in draagzetel het volk toe te zwaaien in de straten. ,,Noemen ze me Emma", fulmineert de Queen in een zeldzaam toegestane audientie. ,,Nou, dan ben ik wel klaar.” Waarop haar bediende van de andere zijde van de tafel lacht: ,,dan maak ik dat wel even duidelijk natuurlijk.”

Volledig scherm Langs de wachtrij worden de bezoekers ook vermaakt. © Rens Hulman

Thee met een koekje

Waar je ook kijkt zijn Dickensfiguren. En waar voor de argeloze bezoeker het allemaal losstaande figuren en toneelstukjes zijn, is het voor de spelers een feest der herkenning. Er zijn 950 figuranten en de meesten wonen gewoon in de straten die vandaag zijn omgetoverd tot het Dickenslandschap. Op de Roggestraat drinkt een echtpaar een kopje thee. Meneer rookt er een pijpje bij. ,,We rusten even uit. Is ons eigen huis. Als we weer gaan lopen zetten we wel even de koekjes binnen. Anders dan zijn ze straks weg.”

Volledig scherm Straatschoffies krijgen onderuit de zak van de politie. © Rens Hulman

De Tea Rose doet goede zaken, door naast de horecazaak op de Walstraat op drie plekken in het gebied zelfgebakken pie's te verkopen. ,,2100 vannacht vers gebakken", zegt de verkoper. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. ,,Vannacht bak ik er weer zoveel voor de dag van morgen.”

De dag eindigt met regen. En daardoor lost de rij snel op. De acteurs gaan moeite doen hun kleding te drogen voor de dag van morgen.