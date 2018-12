Dickens, een sprookjesstad of een kerstmarkt? Dit kun je het weekend allemaal doen

Als je dit weekend Deventer bezoekt, kom je in een andere wereld terecht. De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft weer in volle glorie. In het Bergkwartier komen zaterdag en zondag bijna duizend personages uit de boeken van Dickens tot leven. Tijd om Scrooge, Mr. Pickwick en kantoorklerken te ontmoeten. De toegang is gratis.

Stel je eens voor. Ben je lekker aan het winkelen, kom je ineens Sneeuwwitje, Doornroosje of Pinokkio tegen. Die kans is zondag bijzonder groot in Zutphen, de binnenstad is dan een groot sprookjesboek. De dag wordt afgesloten met een vuurshow met danseres, van 19.30 tot 20.00 uur op de Groenmarkt.

Het IJsbeeldenfestival is vanaf zaterdag weer te bezoeken in Zwolle. Het thema dit jaar is ‘Wereldberoemde verhalen’. Zo zijn er sculpturen te zien van Romeo en Julia, de Drie Musketiers, Robin Hood en Alice in Wonderland. In de enorme vrieshal staan ijs- en sneeuwscuplturen tot wel zes meter hoog. Voor de echte romantici onder ons, het festival heeft dit jaar plek voor een huwelijksaanzoek tussen de beelden. Het festival is open van 10.00 tot 17.00 uur. Een kaartje aan de deur kost €16,50, bestel je van te voren online dan ben je twee euro goedkoper uit. Kinderen tot en met drie jaar kunnen gratis naar binnen.

Even je kerstkennis testen? Dat kan zondag in Harderwijk. Vanaf 13.30 uur organiseren vier cafés in Harderwijk een kerst quiz, bij Café Ome Co aan de Vijhestraat. De organisatie heeft wel een verzoek aan de deelnemers: ,,Doe je leukste kersttrui, jurk of broek aan.’’ Aanmelden kan via een van de deelnemende kroegen (Café ome Co, Café Gauwigheid, Nicky’s Inn of Sir Jack).