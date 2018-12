Dickens Festijn voor het eerst zonder Scrooge

Van Voorst kampt met gezondheidsproblemen. ,,Het komt goed met hem, maar hij is er dit jaar niet bij’’, zegt Anjo de Bont namens de organisatie. Van Voorst wordt ook niet vervangen. ,,Dat is onmogelijk op zo’n korte termijn. Scrooge is echt een pittige rol, het is één van de hoofdpersonen van Dickens. Je kunt niet zomaar de straat op en Scrooge spelen. Je moet je echt inleven in die rol. Weten hoe je beweegt, hoe je praat.’’