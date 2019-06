Dickens Festival Deventer sterkste cultuurmerk van Overijssel

In Overijssel heeft het Dickens Festijn in Deventer het sterkste merk. Flevolanders noemen als eerste luchtvaart-themapark Aviodrome in Lelystad en in Gelderland hebben de Vierdaagsefeesten in Nijmegen het sterkste merk.



Groningers koketteren meer met de 96,8 meter hoge toren aan de Grote Markt dan Utrechters met de Domtoren of Rotterdammers met de Euromast, heeft Beerda geconcludeerd uit het onderzoek. De bijna 8.000 respondenten van het onderzoek vinden verder dat je vooral niet in Flevoland, Overijssel of Brabant moet zijn voor een museumbezoek of ander cultureel vermaak.