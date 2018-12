Dickens wordt steeds internationaler: na Duitsers ook Tsjechen en Zwitsers

Loop tijdens Dickens door de smalle straatjes van Deventer en het zal je opvallen dat de voertaal niet louter Nederlands is. Bijna twee op de tien bezoekers is van buitenlandse afkomst. Vaak uit Duitsland, maar dit jaar ook uit Tsjechië en Zwitserland. ,,Het evenement wordt steeds bekender, ook in die landen. We promoten het niet actief in die landen, maar het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, verantwoordelijk voor de marketing van Nederland in binnen- en buitenland, NV) neemt het Dickens Festijn wel mee in de promotie’’, zegt Anjo de Bont namens de organisatie.