Dido en David geven landbouwgrond in Gorssel terug aan 'niet-mensen’: ‘Spreeuwen mogen mee-eten’

Nieuwe Deventer ANTIQfair houdt krakers buiten de kerkdeur: ‘Voor twee tientjes koop je hier niets’

Rond de Deventer Boekenmarkt is er in de Bergkerk iets nieuws. Het is geen TEFAF, de bekende internationale kunst- en antiekbeurs in Maastricht, ook geen brocante. Maar ANTIQfair, een combinatie van handelaren in antiek en handelaren met antieke, kostbare boeken. ,,Een voor Oost-Nederland bijzondere combinatie en mooie aanvulling op de Boekenmarkt.”

20 juli