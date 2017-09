'Die lange van Boode' kijkt straks op zondagavond gewoon voetbal

Gerard Wegstapel is 65 jaar en 9 maanden. Vrijwel iedereen die naar Boode op Zondag ging of gaat, kent zijn gezicht. Hij maakte bijna 45 jaar vol. En miste nauwelijks een zondag.

Gek doen, verrassen. Maar vooral het 'Boode-gevoel' met hart en ziel uitdragen. Soms door op de bar te springen. Of door een deuntje mee te zingen met een artiest. Of twee vechtersbazen in de discozaal te ontwapenen door met grote grijns te vragen 'jongens, kunnen jullie elkaar even een kùsje geven?' Gerard Wegstapel zal Boode missen. Maar Boode hem misschien nog wel meer. ,,Hij behoort tot het DNA van ons bedrijf'', zegt Paul Klösters simpel.

Welkom

Gastheer in hart en nieren. Vaak de eerste die mensen zien als ze binnenkomen bij het Bathmense bedrijf is Gerard Wegstapel. Hij is een opvallende figuur, lang en smal. En immer met een ontwapenende glimlach. ,,Dit is mijn gebaar'', staat hij met zijn armen wijd open. ,,Een lach, je bent bij Boode, zeg ik altijd. Het geeft de mensen altijd een welkomgevoel.'' Jarenlang werkte hij vijf avonden in de week. Zijn gezin deinde er in mee. Dochter en zoon weten niet beter. Zijn vrouw leerde hij zelfs kennen in Boode. En waar hij nu een stapje terug doet, gaat Gerda gewoon verder.

Het meest zal Wegstapel de zondagavonden missen. De alom bekende en vooral legendarische Boode op Zondagen. ,,Boode heeft dat altijd gehad. En ik ben er altijd bij geweest. De muziek, de jonge mensen. Leuk. Ik heb heel wat liefdes zien ontstaan. Ook wel dat ik ze een drankje gaf om ze bij elkaar te krijgen, want als het aan henzelf lag, kwam het er niet van. Later zag ik ze dan als bruidspaar. Hele generaties heb ik voorbij zien komen. Dat is tegenwoordig minder. Boode had als eerste de discobus. Dat begon in 1973. Je had de autoloze zondag en we wilden voorkomen dat er niemand meer kwam. De mooie jaren. Bussen vol kwamen naar Bathmen.''

Gedoe

Wegstapel stapte in 1973 in, in het familiebedrijf. Teun Jansen, destijds eigenaar, is zijn zwager. ,,Had ik helemaal geen zin in. Werken bij familie, dat geeft gedoe. Maar Teun zei: we moeten praten. Ik had al bij verschillende horecazaken gewerkt. Ik ben toch gegaan. En nooit meer weggegaan. Een familiebedrijf is ook fijn. En Boode is een topbedrijf. Ik ben al die jaren meegegaan. Het dieptepunt met de brand in 1977. De hoogtij van de discotheek in de jaren tachtig en negentig. Vroeger was het simpeler, maar ook al met klasse. Nu is het helemaal Boode. Teuns dochter Anke en haar man Paul hebben het uitgebouwd.''

Quote Je weet dat je geen negen tot vijf baan hebt Gerard Wegstapel

Nooit was Wegstapel 's avonds thuis. Het gezin wist niet beter. De videorecorder was er om toch een beetje bij te blijven. Maar hij heeft nooit overwogen een ander vak te kiezen. ,,De gastvrijheid. Het zit in je. Het voordeel is dat Gerda het natuurlijk ook kende. Je weet dat je geen negen tot vijf baan hebt. Ik heb alle jaren ook de zondag afgesloten. Heerlijk 's nachts het wandelingetje naar huis. Even de kop weer leeg.''

Het wandelen, het even alleen zijn, is hij des te meer gaan waarderen nadat hij in 2012 ernstig ziek werd. Hij overwon de keelkanker, maar deed vanaf toen al wel een stapje terug. ,,Ik wandel zo tien kilometer weg. De Schipbeek langs. Prachtig. Juist even alleen. Ook daarmee kwam het Boode-gevoel: het bedrijf heeft ons aan alle kanten gesteund in die periode.''