Die ‘ouwe’ René (60) uit Deventer maakte grappen tot het laatst: ‘Ben eerder het huis uit dan jullie’

Duizenden euro’s extra beschik­baar voor zwaar getroffen Deventer cultuursec­tor

27 juli Goed nieuws voor toneelgroepen en organisatoren van evenementen. In Deventer is de komende maanden 75.000 euro extra beschikbaar voor culturele initiatieven. De gemeente hoopt zo een groep die veel last heeft van de coronacrisis weer op gang te helpen.