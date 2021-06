Die weggegooide schoolboterhammen? Daar gaat 4VWO in Raalte gewoon het examenfeest van betalen

Want in de grijze container wordt per huishouden nog steeds zo’n dertig procent groenafval gedumpt. In de schoolprullenbakken verdwijnen ook heel wat voedingsstoffen waar de scholieren net even geen zin in hebben. En dat is zonde van het product dat alleen maar verbrand wordt, in plaats van dat het groeizame compost oplevert. Daarom ook doet VWO4 onderzoek naar het verminderen van groenafval.