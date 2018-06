Dief in Deventer liet telefoons uit kleedkamers 'in rook opgaan'

2000 pretpakket­ten uit Deventer om de zomer leuk door te komen

13:21 Terwijl de meeste kinderen nu al verlangend uitkijken naar de zomervakantie, kijken 398.000 kinderen in Nederland er als een berg tegenop. Ze komen uit de gezinnen waar geen geld is voor een extraatje en zijn gedwongen de hele vakantie in en om het huis te hangen. Juist voor die groep zet het Nationaal Fonds Kinderhulp zich in. Vandaag is gestart met het inpakken van 2000 rugzakken vol verrassingen.