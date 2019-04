Dief steelt pizzafiets in Deventer, waar precies één dag gps-zender in zit: politie bezorgt ’m razendsnel terug

Het installeren van een gps-beveiliging op de fietsen van de drie Domino's pizza's in Deventer heeft zich vrijdag onmiddellijk uitbetaald: een fietsendief werd vlak nadat hij zijn daad had verricht al in de kraag gevat.

Toen een van de pizzabezorgers een pizza bij de deur afleverde ging een jongeman er met de fiets van de Domino-medewerker vandoor. Wat de dief zich niet had gerealiseerd was dat de Deventer manager van Domino 's Pizza , Human (hij wil geen achternaam in de krant), besloten had de 15 fietsen en 6 brommers vrijdagochtend te voorzien van een anti-diefstal gps.

Baalden

,,We hebben donderdag meegemaakt dat er een scooter van een bezorger is gestolen. Ik moet zeggen dat ik dat in de twaalf jaar dat ik hier bij Domino's in Deventer werk nog nooit heb meegemaakt, maar we baalden er wel flink van’’, zegt de leidinggevende.

Politie