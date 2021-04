Diefstal met geweld op Hans Anders in Deventer, personeel worstelt met dader

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Corona piekt op en rond de Veluwe, voormalig zorgenkind­jes in Overijssel vallen op

8 april Er zijn 720 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 169 meer dan een dag eerder. De Veluwe valt in negatieve zin op. In de gemeenten op en rond het gebied zijn relatief veel nieuwe besmettingen geregistreerd. Voor Flevoland zijn de coronacijfers van afgelopen etmaal wél gunstig.