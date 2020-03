Diepenveen aan duizenden oliebollen: inderdaad, midden in maart

Voorzitter Karin van Berkel lacht. ,,Nee, koekjes bakken, of iets anders? Ik denk niet dat het dorp ons dat in dank af zou nemen. Dat kan echt niet. Ik denk dat we al wel zeventig jaar oliebollen bakken in deze periode. Het dorp rekent er op. We krijgen gemopper als we niet in genoeg straten huis aan huis verkopen. In dit dorp is het volstrekt normaal dat een weekeinde in maart oliebollen worden gegeten.”