Diepenveen eert - eindelijk - geliefde lerares basisschool: ‘Schok dat juf Sophia dood was’

IJsselcup Chris Frederiks stelt Shani Davis als grote voorbeeld: ‘Ik schaatste als kind al rondjes om de tafel’

15 oktober Ook al is een carrière als die van de Amerikaanse schaatslegende Shani Davis nog mijlenver weg voor Chris Fredriks (18), het Deventer schaatstalent van TalentNED leeft in de stellige overtuiging dat eeuwige roem ooit voor hem is weggelegd. ,,Als je niet overtuigd bent om te winnen, moet je stoppen.”