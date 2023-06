Diepenveen in rouw, 7-jarig voetballertje overlijdt tijdens fietsritje naar training: ‘Voor iedereen verschrikkelijk’

Met Deventer en studenten blijft het blijft tobben: ‘Deventer is een arbeiders­stad, en geen studenten­stad’

De campagne die het Deventer Marketingbureau precies aan jaar geleden opzette om meer studenten naar de stad te trekken, krijgt ook dit jaar een vervolg. De gemeente en Saxion hebben geld uitgetrokken om ‘Let’s Go in Deventer’ een jaar langer voort te zetten. De campagne moet Deventer als studentenstad op de kaart te zetten. Maar ís Deventer een studentenstad, of ooit geweest of zal het het het ooit worden? Oud-burgemeester van James Lidth de Jeude: ,,Deventer is vooral een arbeidersstad en geen studentenstad.”