Diepenveen in rouw, voetballertje (7) overlijdt tijdens fietsritje naar training: ‘Voor iedereen verschrikkelijk’

MET VIDEOEen zwarte dag in Diepenveen. Een 7-jarig jongetje, lid van de plaatselijke voetbalclub, kwam woensdagmiddag om het leven toen hij op weg was naar de training. Het ongeval waarbij een auto betrokken was, gebeurde vlak bij het sportcomplex van DSC.