Diepenveen leeft mee met ooievaars: ‘Daar komt ons paartje weer aan’

videoHet dier was in de jaren zeventig bijna uitgestorven, maar Nederland heeft de ooievaar weer in het hart gesloten. Overal in het landschap staan grote palen met nesten erop, tot grote vreugde van de eigenaren en dagjesmensen. ,,Het is in de winter wel heel stil hier als ze weg zijn.’’