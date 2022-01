Diepenveense amateurfotografen houden expositie in stadhuis van Deventer

Hoe we bewegen in deze lockdown: weg uit de binnenstad, naar het buitenland of de natuur in: ‘We kunnen niet stilzitten’

Ontspannen in de natuur of shoppen in het buitenland. Ondanks het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, trekken we er massaal op uit. Méér dan tijdens de eerste lockdown. Winkelcentra van grote steden zien bezoekersaantallen teruglopen, terwijl de natuurgebieden volstromen. ,,Het zit in het aard van het beestje.”

